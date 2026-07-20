КСИР поблагодарил иорданцев за помощь в ударе по базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при очередной волне ударов по базам США в Иордании иранские военнослужащие использовали разведданные, предоставленные самими иорданцами. С их помощью, заявили в воинском формировании, были поражены самолеты в аэропорту Акабы на юге Иордании и военные объекты в районе Эль-Азрак.
Стражи выразили благодарность иорданцам за помощь — она обращена к жителям страны и военнослужащим ее армии. Заявление КСИР опубликовало иранское агентство IRNA.
Иран ударил по территории Иордании 18 июля. При атаке погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести. Генеральный штаб Вооруженных сил Иордании заявлял, что перехватывал ракеты, выпущенные по территории страны.