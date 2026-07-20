КСИР поблагодарил иорданцев за помощь в ударе по базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при очередной волне ударов по базам США в Иордании иранские военнослужащие использовали разведданные, предоставленные самими иорданцами. С их помощью, заявили в воинском формировании, были поражены самолеты в аэропорту Акабы на юге Иордании и военные объекты в районе Эль-Азрак.