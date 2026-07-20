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Группировка «Север» уничтожила броневик «Козак» ВСУ в Сумской области

Благодаря этому российские силы сорвали ротацию личного состава противника.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки с помощью ударных дронов уничтожили боевую бронированную машину «Козак» украинских формирований в Сумской области, сорвав ротацию личного состава противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы ударных дронов войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили боевую бронированную машину “Козак” ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что военнослужащими разведывательного подразделения группировки «Север» с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина «Козак» противника, перевозившая боевиков ВСУ для проведения ротации. После анализа разведданных расчеты беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса серией ударов FPV-дронами полностью уничтожили ББМ. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания, ротация личного состава противника сорвана.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы.

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