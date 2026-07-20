Командир Рысь: «Север» применяет тактику, повышающую безопасность бойцов

«Проводим сплошное разминирование данного участка поля для дальнейшего его использования. Сейчас мы перешли на работу в квадратах, то есть на каждого сапера выделяется квадрат приблизительно 50 на 100 м. Для чего это сделано? Даже если что-то подорвется, чтобы пострадал один», — сказал Рысь.