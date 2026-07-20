Командир Рысь: «Север» применяет тактику, повышающую безопасность бойцов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» при разминировании освобожденных территорий на сумском направлении используют тактику работы в квадратах, чтобы в случае подрыва пострадал только один сапер, а не вся группа. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, рассказал командир взвода с позывным Рысь.
«Проводим сплошное разминирование данного участка поля для дальнейшего его использования. Сейчас мы перешли на работу в квадратах, то есть на каждого сапера выделяется квадрат приблизительно 50 на 100 м. Для чего это сделано? Даже если что-то подорвется, чтобы пострадал один», — сказал Рысь.
По его словам, саперы находят все что угодно — от патронов до гранат, противопехотные и противотанковые мины. ВСУ при отступлении оставили большое количество мин, включая американские мины «Клеймор». Командир группы с позывным Топор добавил, что территория после отступления ВСУ буквально усеяна взрывоопасными предметами.
«Прежде всего, сейчас это угроза для мирных жителей, потому что есть также посевные поля, лесопосадки. Сюда будут заходить люди, которые могут подорваться. Поэтому планомерно все вычищаем потихонечку, но делаем все чисто», — подчеркнул Топор.
Работы проводятся ежедневно с использованием миноискателей и роботизированной техники. Большинство мин уничтожается на месте накладными зарядами. Для безопасности саперов разворачиваются посты РЭБ и организуется воздушное наблюдение. После проведения разминирования саперы проводят внутренний и внешний контроль качества, исключая вероятность пропуска взрывоопасных предметов.