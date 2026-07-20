Бойцы Южной группировки уничтожили 26 наземных роботов и 119 тяжелых дронов ВСУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 26 наземных роботов, 68 беспилотников самолетного типа и 119 тяжелых дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
«Средствами ПВО сбито 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 119 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 59 антенн связи БПЛА, два терминала Starlink, 26 наземных робототехнических комплексов. Поражено 25 пунктов управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ», — сказал он.