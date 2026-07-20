ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на краматорском направлении

«В ходе воздушной разведки в районе населенных пунктов Дружковка и Малотарановка расчетами разведывательных БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск были обнаружены три пикапа и микроавтобус ВСУ с личным составом и материальными средствами. Ювелирно пройдя под противодроновыми сетями, ударные БПЛА вышли в район целей и уничтожили их», — говорится в сообщении.