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ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на краматорском направлении

Цели противника поразили операторы беспилотных систем и артиллеристы Южной группировки войск.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем и артиллеристы Южной группировки войск на краматорском направлении уничтожили три пикапа, микроавтобус, грузовой автомобиль «Камаз» и два пункта управления БПЛА с оборудованием и живой силой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки в районе населенных пунктов Дружковка и Малотарановка расчетами разведывательных БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск были обнаружены три пикапа и микроавтобус ВСУ с личным составом и материальными средствами. Ювелирно пройдя под противодроновыми сетями, ударные БПЛА вышли в район целей и уничтожили их», — говорится в сообщении.

Кроме того, расчет разведывательного БПЛА на трассе Дружковка — Краматорск обнаружил автомобиль «Камаз», осуществлявший транспортировку груза для ВСУ. Ударный БПЛА, обойдя заграждения из противодроновых сетей, атаковал грузовую машину и уничтожил ее.

В ходе воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов выявили в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Николайполье пункты управления БПЛА ВСУ, размещенные в поврежденных домах жилого сектора. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии после подтверждения целей нанесли огневое поражение. Пункты управления БПЛА с оборудованием и личным составом уничтожены.

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