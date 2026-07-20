Бойцы «Севера» взяли в плен солдата ВСУ и сбили 234 БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Север» взяли в плен одного военного противника, а также уничтожили 234 беспилотника самолетного типа, 86 дронов R-18 («Баба-яга») и 7 наземных робототехнических комплексов (НРТК) за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.