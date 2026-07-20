Добровольцы «БАРСа» группировки «Днепр» получили награды в зоне СВО

«Я 33 года являюсь настоятелем храма в городе Васильевке. С первых дней, как нас освободили, в наш храм начали ходить ребята из Вооруженных сил РФ, в дальнейшем наш храм стал храмом нашего батальона “БАРС-32”. Уже около 10 ребят я покрестил, именно там. Две супружеские пары я обвенчал — жены приезжали и просили о том, чтобы совершить таинство венчания в нашем храме», — сказал священник.