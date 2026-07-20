Добровольцы «БАРСа» группировки «Днепр» получили награды в зоне СВО

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Добровольцам отрядов БАРС группировки войск «Днепр» вручили государственные и ведомственные награды в тыловом районе СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В тыловом районе проведения специальной военной операции состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград добровольцам из состава отрядов “БАРС” группировки войск “Днепр”, — следует из сообщения.
В министерстве уточнили, что высоких знаков отличия удостоились военнослужащие отрядов БАРС, которые на протяжении длительного времени выполняют сложные боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Государственные награды и медали «Воин-доброволец» личному составу вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ. Он поблагодарил добровольцев за вклад в общее дело, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях. Командиры отрядов в ответ выразили признательность руководству Генерального штаба за высокую оценку заслуг личного состава.
Перед началом торжественного мероприятия был отслужен молебен о здравии российского воинства, выполняющего боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Помощник командира отряда «БАРС» по работе с верующими военнослужащими с позывным Батюшка рассказал, что окрестил около 10 военнослужащих и обвенчал две супружеские пары в зоне СВО.
«Я 33 года являюсь настоятелем храма в городе Васильевке. С первых дней, как нас освободили, в наш храм начали ходить ребята из Вооруженных сил РФ, в дальнейшем наш храм стал храмом нашего батальона “БАРС-32”. Уже около 10 ребят я покрестил, именно там. Две супружеские пары я обвенчал — жены приезжали и просили о том, чтобы совершить таинство венчания в нашем храме», — сказал священник.