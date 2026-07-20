Дроновод-чемпион залистовал позиции противника и призвал его сдаться

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащий расчета войск беспилотных систем группировки войск «Центр» оператор-сапер Андрей Никифоров, занявший первое место по управлению БПЛА в своем регионе, а также за неделю сбивший около 200 FPV-дронов противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сбросил на позиции ВСУ агитационные листовки с призывом сдаться в плен на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Никифоров начал свой боевой путь как специалист РЭБ. «Надо быть храбрым, потому что направленный РЭБ: ты встречаешь “птицу” и провожаешь ее до самого падения. За один раз у нас была задача мобильной группы, противник на том участке начал активно применять FPV-дроны по гражданскому населению. И за неделю я со своим расчетом, как старший расчета, сбил за неделю около 200 FPV», — поделился военный.
Затем Никифоров стал оператором дронов, является чемпионом по управлению БПЛА, занял первое место по своей области в данной квалификации и 38-е — по всей России, ездил в Ульяновск на чемпионат дроноводов. «Сегодня я готовлю листовки для сброса, для агитации, чтобы противник принял для себя правильное решение и сдался. За счет ветра они развернутся и по всей линии лесополки разлетятся. Какой бы ни был противник, все равно надо проявлять гуманизм, потому что у них тоже есть родители, дети, жены, их тоже ждут дома», — сказал Никифоров.
В Минобороны указали, что операторы разведывательных дронов выявили места скопления личного состава противника и опорные пункты, после чего расчет выполнил несколько сбросов агитационных листовок. Специально разработанные листовки содержат призывы к добровольному сложению оружия и сдаче в плен, гарантируя сохранение жизни и возвращение домой после окончания СВО.
Систематические сбросы агитационных материалов позволяют воздействовать на личный состав противника, некоторые из которых, подняв листовку, принимают для себя решение сдаться в плен. Применение беспилотников позволяет точечно доставлять агитацию в самые труднодоступные районы, включая лесополосы и укрепленные блиндажи.