Дроновод-чемпион залистовал позиции противника и призвал его сдаться

Затем Никифоров стал оператором дронов, является чемпионом по управлению БПЛА, занял первое место по своей области в данной квалификации и 38-е — по всей России, ездил в Ульяновск на чемпионат дроноводов. «Сегодня я готовлю листовки для сброса, для агитации, чтобы противник принял для себя правильное решение и сдался. За счет ветра они развернутся и по всей линии лесополки разлетятся. Какой бы ни был противник, все равно надо проявлять гуманизм, потому что у них тоже есть родители, дети, жены, их тоже ждут дома», — сказал Никифоров.