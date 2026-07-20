Рубио: США будут стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация будет стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.
«США всегда готовы к дипломатическому решению. Мы несколько раз пытались добиться этого с Ираном, и мы продолжим пытаться», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства журналистам.
«Я думаю, мы всегда готовы к дипломатическому взаимодействию. Но оно должно быть настоящим. Должна быть сделка, которую они будут готовы соблюдать», — добавил он.