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Рубио: США будут стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном

Американский госсекретарь заявил, что Вашингтон «продолжит пытаться» этого добиться.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация будет стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.

«США всегда готовы к дипломатическому решению. Мы несколько раз пытались добиться этого с Ираном, и мы продолжим пытаться», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства журналистам.

«Я думаю, мы всегда готовы к дипломатическому взаимодействию. Но оно должно быть настоящим. Должна быть сделка, которую они будут готовы соблюдать», — добавил он.

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