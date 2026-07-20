Казахстан осудил удары ВСУ по танкерам: Астана может потребовать возмещения ущерба

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с осуждением атак ВСУ на танкеры, перевозящие нефть Каспийского трубопроводного консорциума. Это следует из заявления ведомства.
«Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД отметила, что особую обеспокоенность вызывает игнорирование механизма обмена информацией о гражданских судах, следующих в акваторию Черного моря для погрузки нефти на терминалах КТК. Подобные действия создают угрозу безопасности экипажей.
Казахстан потребовал прекратить атаки и обеспечить защиту инфраструктуры, используемой для экспорта казахстанской нефти. В МИД призвали международных партнеров осудить произошедшее.
По данным ведомства, Казахстан оставляет за собой право использовать предусмотренные международным правом механизмы защиты своих интересов, включая требования о возмещении причиненного ущерба.
Напомним, во время загрузки нефти на выносных причальных устройствах два танкера Asia подверглись атаке ВСУ с использованием дронов. В результате погрузочные операции были остановлены.
На одном из танкеров возник пожар, который был оперативно ликвидирован силами аварийного реагирования КТК. В компании отметили, что это уже пятый случай атаки на гражданский объект консорциума, который находится под защитой международного права.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки украинских беспилотников на танкеры являются актом терроризма со стороны Киева. По его словам, эти действия направлены против международной энергетической инфраструктуры.
Ранее KP.RU сообщал, что при заходе в Азово-Черноморский канал пустой танкер попал под удар украинского беспилотника. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что на судне возник пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы России на террористические атаки киевского режима по территории страны будут зеркальными и существенно более мощными. Он пообещал, что противник будет это чувствовать сейчас и в дальнейшем.