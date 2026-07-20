Ледокол «Иван Папанин» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новейший патрульный корабль ледового класса Северного флота «Иван Папанин» в ходе выполнения курсовой задачи К-2 провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Боевые расчеты корабля отработали действия по ведению боя с надводным кораблем условного противника. Кроме того, моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, а также отразили налет авиации условного противника. В ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки АК-176МА по мишеням на дистанциях до 10 километров», — говорится в сообщении.
Командир корабля капитан 2-го ранга Кирилл Ткаченко рассказал о результатах выхода: «Корабль выходил на отработку курса подготовки, курсовая задача К-2, где он подтверждает свои способности вести бой по предназначению. Все учебные боевые задачи выполнены, с хорошим качеством, материальная часть не подвела, как всегда, корабль новый и все выполняется с первого раза с главного калибра».
Постановку воздушных мишеней обеспечили самолеты смешанного авиационного корпуса Северного флота. Моряки также провели тренировки по борьбе с робототехническими комплексами условного противника, применив комплекс радиоэлектронной борьбы корабля для постановки ложных целей и отражения атаки беспилотников. Все задачи плановых мероприятий боевой подготовки выполнены успешно.
«Иван Папанин» — новейший патрульный корабль ледового класса проекта 23550, принятый в состав ВМФ России в сентябре 2025 года. Он сочетает свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен действовать в арктических широтах, имеет водоизмещение около 9 тыс. тонн, арктическую категорию Arc7 и автономность около 70 суток.