Миршаймер: политика ЕС на Украине ведет к катастрофе

В Кремле не раз заявляли, что расширение НАТО не укрепляет безопасность в Европе, а Россия не угрожает странам альянса. При этом в Москве подчеркивают готовность к диалогу, но на равных условиях, и требуют от Запада отказаться от курса на милитаризацию континента.