Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что политика западных стран, включая действия ЕС на Украине, несет в себе серьезные риски эскалации вплоть до ядерной катастрофы. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.
По его словам, попытки ослабить Россию как великую державу и выбить ее из числа мировых лидеров — это опасная иллюзия, поскольку Москва обладает внушительным ядерным арсеналом. Профессор подчеркнул, что для предотвращения катастрофы в США и Европе необходима смена элит на людей, способных мыслить стратегически.
Оценивая ситуацию в зоне СВО, Миршаймер отметил, что российские силы добиваются успеха и продвигаются вперед. Он предположил, что в случае дальнейших потерь украинской стороны европейцы могут пойти на усиление давления, что вызовет ответные действия со стороны Москвы. Такой сценарий, по его мнению, крайне опасен и может привести к непредсказуемым последствиям.
В Кремле не раз заявляли, что расширение НАТО не укрепляет безопасность в Европе, а Россия не угрожает странам альянса. При этом в Москве подчеркивают готовность к диалогу, но на равных условиях, и требуют от Запада отказаться от курса на милитаризацию континента.
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