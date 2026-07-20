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Миршаймер: политика ЕС на Украине ведет к катастрофе

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что политика западных стран, включая действия ЕС на Украине, несет в себе серьезные риски эскалации вплоть до ядерной катастрофы.

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что политика западных стран, включая действия ЕС на Украине, несет в себе серьезные риски эскалации вплоть до ядерной катастрофы. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

По его словам, попытки ослабить Россию как великую державу и выбить ее из числа мировых лидеров — это опасная иллюзия, поскольку Москва обладает внушительным ядерным арсеналом. Профессор подчеркнул, что для предотвращения катастрофы в США и Европе необходима смена элит на людей, способных мыслить стратегически.

Оценивая ситуацию в зоне СВО, Миршаймер отметил, что российские силы добиваются успеха и продвигаются вперед. Он предположил, что в случае дальнейших потерь украинской стороны европейцы могут пойти на усиление давления, что вызовет ответные действия со стороны Москвы. Такой сценарий, по его мнению, крайне опасен и может привести к непредсказуемым последствиям.

В Кремле не раз заявляли, что расширение НАТО не укрепляет безопасность в Европе, а Россия не угрожает странам альянса. При этом в Москве подчеркивают готовность к диалогу, но на равных условиях, и требуют от Запада отказаться от курса на милитаризацию континента.

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