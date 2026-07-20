СЕНТКОМ: США завершили девятую волну ударов по Ирану

«Центральное командование 19 июля в 22:00 (05:00 мск. — RT) успешно завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану», — говорится в заявлении в соцсети X.
Уточняется, что американские войска атаковали иранские командные центры, объекты берегового наблюдения и средства ПВО, средства ВМС, а также места расположения ракет и БПЛА.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска нанесли мощный удар по Ирану.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в городах Чабахар, Конарак и Тебриз, а также в провинции Бушер.