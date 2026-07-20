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СЕНТКОМ: США завершили девятую волну ударов по Ирану

Американские войска завершили девятую волну ударов по территории Ирана, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

Американские войска завершили девятую волну ударов по территории Ирана, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

«Центральное командование 19 июля в 22:00 (05:00 мск. — RT) успешно завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану», — говорится в заявлении в соцсети X.

Уточняется, что американские войска атаковали иранские командные центры, объекты берегового наблюдения и средства ПВО, средства ВМС, а также места расположения ракет и БПЛА.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска нанесли мощный удар по Ирану.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в городах Чабахар, Конарак и Тебриз, а также в провинции Бушер.

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