США завершили девятую подряд серию ударов по Ирану

«Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X.
По данным командования, целями стали командные пункты, объекты берегового наблюдения, системы противовоздушной обороны, инфраструктура военно-морских сил, а также позиции, где размещались ракеты и беспилотники.
Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги операции, заявил, что американские удары нанесли Ирану серьёзный ущерб.
«Иран очень, очень сильно пострадал. Они потеряли почти всё в военном отношении. У них очень мало что осталось», — сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также отметил, что в ночь на понедельник Вооружённые силы США вновь нанесли «мощный удар» по территории Ирана.
Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что подпись Трампа «лишена всякого доверия» из-за поведения США. По его словам, Вашингтон неоднократно нарушал мирный меморандум.
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