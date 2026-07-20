В Николаеве прогремел взрыв

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«В Николаеве слышен взрыв», — написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше