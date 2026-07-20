Специалист Бондарь: жильцы могут отказаться от мусоропровода в доме

Отказаться от трубы для мусора в подъезде вполне реально. Чаще всего соседи хотят избавиться от мусоропровода ради чистоты, ведь так можно убрать неприятные запахи и снизить риск появления грызунов. Но стоит помнить, что подобная система является общим имуществом жильцов.
Об этом напомнил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Тут есть пара путей: один из них заключается в консервации, когда саму конструкцию оставляют на месте, а ковши аккуратно заваривают. Для подобного шага необходимо собрать минимум две трети голосов от всего дома на общем собрании собственников. Другой способ предполагает полный демонтаж трубы. Подобное действие считается уменьшением площади имущества. Для этого понадобится стопроцентное согласие собственников квартир», — предупредил он.
По словам эксперта, добиться такого единогласия на практике почти невозможно, поэтому логичнее выбрать заваривание люков.
«Перед тем как переходить к активным действиям, необходимо продумать альтернативу. Людям нужно будет куда-то выбрасывать отходы, так что двору потребуется обустроенная площадка с контейнерами. Если её пока нет, придётся заранее согласовать место под уличные баки и договориться с компанией по вывозу бытовых остатков», — посоветовал эксперт.
Затем нужно организовать общее собрание, добавил он.
«В повестку стоит включить пару главных вопросов. Один будет касаться непосредственно блокировки ковшей, а другой затронет снижение платы за содержание здания. Оформленный протокол передаётся в обслуживающую организацию, а копия отправляется в жилищную инспекцию. После получения документов коммунальщики должны будут зачистить конструкцию изнутри, закрыть все отверстия и начать считать плату по новому тарифу», — отметил Бондарь.
При подготовке стоит проявить чуткость к соседям, подчеркнул специалист.
«Вероятно, пожилым гражданам или маломобильным жильцам будет труднее выносить пакеты во двор. Из-за этого на голосовании могут возникнуть споры. И обязательно контролируйте управляющую компанию. Если квитанции придут со старыми суммами за уборку неработающего объекта, возможно, потребуется написать жалобу в жилищную инспекцию», — заключил он.
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