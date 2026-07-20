Специалист Бондарь: жильцы могут отказаться от мусоропровода в доме

«Тут есть пара путей: один из них заключается в консервации, когда саму конструкцию оставляют на месте, а ковши аккуратно заваривают. Для подобного шага необходимо собрать минимум две трети голосов от всего дома на общем собрании собственников. Другой способ предполагает полный демонтаж трубы. Подобное действие считается уменьшением площади имущества. Для этого понадобится стопроцентное согласие собственников квартир», — предупредил он.