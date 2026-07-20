В городе Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Запорожье прозвучали взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.