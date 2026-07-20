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Ульянов заявил о готовности России уничтожить украинскую пропаганду

Россия в состоянии нейтрализовать слабые попытки украинской пропаганды. Такую позицию обозначил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: Life.ru

«Готова ли Москва нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику? Определённо да», — написал он в соцсети Х.

Также дипломат оценил доводы Киева как «недостаточно убедительные».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал пропаганду Киева и западных союзников. Политик назвал ложной риторику о переходе инициативы к украинским войскам. Медведев отметил, что украинское руководство и его спонсоры используют подобные тезисы для сохранения поддержки и привлечения новых финансовых средств для продолжения боевых действий.

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