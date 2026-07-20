Рубио: визит Си Цзиньпина в США готовится, несмотря на заявления Трампа

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — сказал он. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, китайская сторона «продолжает присылать группы сотрудников для подготовки к этому». «Я не слышал ничего, чтобы этому противоречило. У меня нет оснований считать, что они не приедут. Это важно», — добавил госсекретарь.