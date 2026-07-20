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Рубио: визит Си Цзиньпина в США готовится, несмотря на заявления Трампа

Американский госсекретарь добавил, что китайская сторона «продолжает присылать группы сотрудников для подготовки» приезда председателя КНР.

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на утверждения хозяина Белого дома Дональда Трампа о вмешательстве Пекина в ход американских выборов. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — сказал он. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, китайская сторона «продолжает присылать группы сотрудников для подготовки к этому». «Я не слышал ничего, чтобы этому противоречило. У меня нет оснований считать, что они не приедут. Это важно», — добавил госсекретарь.

«Когда есть два таких крупных и мощных государства, как США и Китай, всегда будут раздражители. Всегда будут вопросы, по которым мы не соглашаемся. Но, думаю, такие мощные и значимые страны, как наши, обязаны продолжать диалог и поддерживать отношения», — подчеркнул Рубио.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь охарактеризовал новые обвинения властей США как «чистый вымысел и злонамеренную клевету». Трамп утверждал 16 июля в телеобращении к согражданам, что Китай предпринимал масштабные попытки влияния на ход американских избирательных процессов, в том числе в 2020 году. По версии президента США, так называемое глубинное государство скрывало от руководства в Вашингтоне и общественности информацию о масштабах иностранного вмешательства в выборы.

В начале июля американский лидер сообщил, что визит Си Цзиньпина в Вашингтон состоится ориентировочно 24 сентября. Трамп посетил Пекин 14−15 мая.

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