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Расчет РЭБ подавил 200 дронов ВСУ за неделю на Харьковском направлении

Российский расчет РЭБ подавил около 200 FPV за неделю на Харьковском направлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский расчет радиоэлектронной борьбы в ходе одного из эпизодов спецоперации подавил около 200 дронов на харьковском направлении, рассказал оператор-сапер ВС РФ Андрей Никифоров.

«Один раз у нас была задача, у мобильной группы, на тот момент противник на том участке начал активно применять FPV-дроны по гражданскому населению. И за неделю я со своим расчетом, я был старший расчета тогда, сбил за неделю около 200 FPV», — сказал Никифоров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Боец рассказал, что служит с июня 2024 года. До марта он находился на харьковском направлении у границы в Белгородской области.

Никифоров уточнил, что работать с системами направленного РЭБ не так просто, как это может показаться — дрон противника нужно «провожать» до его падения.

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