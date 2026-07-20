Самолёты — носители новых дронов

Согласно информации, специалисты центра для испытаний выбрали учебно-спортивный самолет Як-52 и прославленный Ан-2. Первый несет под крыльями 4 скоростных зенитных дрона, по два с каждой стороны. Скорей всего, задачи управления дронами будут возложены на второго члена экипажа самолета.