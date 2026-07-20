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Самолёты — носители новых дронов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специальный летный отряд Центра специального назначения «Барс-Сармат» провел испытания самолетов легкомоторной авиации в качестве носителей зенитных дронов, сообщил сенатор Дмитрий Рогозин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специальный летный отряд Центра специального назначения «Барс-Сармат» провел испытания самолетов легкомоторной авиации в качестве носителей зенитных дронов, сообщил сенатор Дмитрий Рогозин.

Согласно информации, специалисты центра для испытаний выбрали учебно-спортивный самолет Як-52 и прославленный Ан-2. Первый несет под крыльями 4 скоростных зенитных дрона, по два с каждой стороны. Скорей всего, задачи управления дронами будут возложены на второго члена экипажа самолета.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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