Российские военные сбрасывают с дронов украинским боевикам радиостанции

«Были случаи, выходили, грубо говоря, складывали оружие, после чего мы прилетали, скидывали им радиостанцию с нашей частотой, дабы чтобы они вышли потом на связь с нами, и мы их сопроводили к нам», — сказал Морозов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.