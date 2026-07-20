Российские военные сбрасывают с дронов украинским боевикам радиостанции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Центр» сбрасывают с дронов украинским боевикам, желающим сдаться, радиостанции, с помощью которых можно держать связь и выйти на российские позиции, рассказал командир взвода БПЛА Андрей Морозов.
«Были случаи, выходили, грубо говоря, складывали оружие, после чего мы прилетали, скидывали им радиостанцию с нашей частотой, дабы чтобы они вышли потом на связь с нами, и мы их сопроводили к нам», — сказал Морозов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Военнослужащие расчета войск беспилотных систем мотострелкового соединения группировки войск «Центр» забросали позиции ВСУ агитационными листовками на добропольском направлении. Листовки содержат призывы добровольно сложить оружие и сдаться в плен. При этом украинцам гарантируется сохранение жизни и возвращение домой после окончания СВО.