AmCham: многие американские компании хотят вернуться в Россию

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил о желании многих американских компаний вернуться на российский рынок.
«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», — сказал он агентству РИА Новости.
Ранее президент ассоциации GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини заявил, что люксовый бренд одежды Prada и другие итальянские компании мечтают о возвращении на российский рынок.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также отмечал желание многих европейских компаний вернуться в Россию.
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