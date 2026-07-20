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AmCham: многие американские компании хотят вернуться в Россию

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил о желании многих американских компаний вернуться на российский рынок.

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил о желании многих американских компаний вернуться на российский рынок.

«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», — сказал он агентству РИА Новости.

Ранее президент ассоциации GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини заявил, что люксовый бренд одежды Prada и другие итальянские компании мечтают о возвращении на российский рынок.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также отмечал желание многих европейских компаний вернуться в Россию.

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