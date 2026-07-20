Генерал и нацист: названы кандидаты на смену Сырскому

«Сегодня подобрать такого главнокомандующего, который бы зашел и с первой секунды начал эффективно управлять и решать вопросы, достаточно сложно. Называются разные варианты, звучат фамилии Драпатого, Билецкого*. Наверное, есть еще какие-то кандидаты на этот пост. Думаю, что в той ситуации, в которой оказался Зеленский, сейчас не уволить Сырского у него уже не получится. Такая история происходит не в первый раз, это уже было на Украине», — рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru политик Спиридон Килинкаров.