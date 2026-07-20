ВС России за сутки уничтожили 160 украинских пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские группировки войск «Запад», «Южная», «Север» и «Восток» за сутки уничтожили 160 украинских пунктов управления беспилотниками, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.
Он добавил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили снаряд HIMARS, 77 беспилотников самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 110 тяжелых квадракоптеров противника.
Начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев уточнил, что в зоне ее ответственности средства ПВО сбили 68 беспилотников самолетного типа и 119 тяжелых БПЛА коптерного типа.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 59 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 26 наземных робототехнических комплексов. Поражены 25 пунктов управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ», — сообщил он.
В зоне действий группировки «Север» были вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления беспилотниками, 234 БПЛА самолетного типа, 86 тяжелых боевых дронов типа R18, четыре квадроцикла и семь НРТК противника, рассказал, в свою очередь, начальник пресс-центра этой группировки Василий Межевых.
Кроме того, один военнослужащий ВСУ сдался в плен бойцам «Севера».
По данным офицера пресс-центра группировки «Восток», были уничтожены 10 станций спутниковой связи Starlink, 56 беспилотников самолетного типа и 42 пункта управления беспилотной авиацией.