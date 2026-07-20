Беспрозванных: угрозы Запада в сторону Калининградской области безосновательны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Угрозы стран Запада касательно Калининградской области не имеют реальной основы, поскольку нужно быть «совершенно безумными», чтобы покуситься на регион. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
«Я к таким заявлениям отношусь, с одной стороны, как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы. Разные провокации могут быть с учетом международной повестки», — сказал он.
Беспрозванных подчеркнул изданию, что регион находится под надежной защитой, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина о том, что любые угрозы Калининградской области не останутся без ответа. Губернатор также напомнил, что недавно глава государства проводил совещание с членами Совета безопасности по поводу Калининградской области.
«Не могу делиться подробностями [совещания], но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой», — заявил губернатор.