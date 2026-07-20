Беспрозванных: угрозы Запада в сторону Калининградской области безосновательны

«Я к таким заявлениям отношусь, с одной стороны, как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы. Разные провокации могут быть с учетом международной повестки», — сказал он.