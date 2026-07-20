Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН.

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН.
«Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос, открыт ли он к встрече с коллегами из КНР и РФ.
Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщили ранее в государственном департаменте США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также посетит Филиппины 21−23 июля, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая «усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов».