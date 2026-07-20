«Купол Донбасса» и МОГи за неделю предотвратили 117 террористических атак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке вблизи газораспределительной станции подавлен ударный беспилотник «Батяр», несший на борту осколочно-фугасный заряд массой 20 кг.
Под Амвросиевкой мобильные огневые группы сбили ударный дрон «Darts» с осколочно-фугасной боеголовкой в два килограмма. В Макеевке около электроподстанции уничтожена украинская «Баба-Яга» с боеголовкой в два килограмма.
МОГ — мобильная оперативная группа.
Рь этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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