Китай в июне увеличил закупки СПГ в России на 99,9 процента

ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Китай в июне 2026 года закупил в России 876,686 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 99,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.
В стоимостном выражении закупка СПГ в России в июне обошлась Китаю в сумму 433,479 миллиона долларов, и это рост на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 438,492 тысячи тонн российского СПГ 271,237 миллиона долларов.
Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.