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Россия в первом полугодии поставила в Китай 3,593 миллиона тонн СПГ

Россия в первом полугодии поставила в Китай СПГ на 1,811 миллиарда долларов.

ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Россия в первом полугодии 2026 года поставила в Китай 3,593 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении закупка СПГ в России за первые шесть месяцев 2026 года обошлась Китаю в сумму 1,811 миллиарда долларов, и это снижение на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 2,812 миллиона тонн российского СПГ 1,673 миллиарда долларов.

Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.