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В Токио объявили тревогу из-за жары

В Токио и еще 38 префектурах объявили тревогу из-за жары.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Объявление о тревоге в Токио из-за жары пришло на телефоны жителей японской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в Токио столбик термометра поднимется до 36 градусов.

Согласно данным метеорологического агентства, которые изучило РИА Новости, аналогичная мера распространена еще на 38 префектур. Таким образом, предупреждение действует в 39 из 47 префектур Японии.

В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи — 37 градусов. Почти по всей территории страны, включая и северные районы, температура поднимется выше среднегодовых показателей от 2 до 7 градусов. В Токио — на 6 градусов выше среднегодовых значений для этого дня.

Предстоящая неделя будет жаркой для большинства регионов страны — столбик термометра от северного острова Хоккайдо до южной Фукуоки будет стойко держаться выше 30 градусов. В Токио ожидается 36−37, в Нагое — 40.