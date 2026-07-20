Times: подход Германии к переговорам с РФ приобрел более конструктивный характер

Немецкая сторона также настаивала, что контакты должны были проходить при согласовании с Украиной и в координации с США. В Берлине выступали против конкурирующих переговорных площадок, участники которых передавали бы Москве разные позиции. В феврале канцлер Фридрих Мерц уже заявлял о готовности европейцев разговаривать с Россией, но исключал создание отдельных каналов, не согласованных с основным переговорным процессом.