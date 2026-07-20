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Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

«Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — цитирует Рубио РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит Филиппины с 21 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

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