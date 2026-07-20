США балансируют на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели военных

По словам одного из американских чиновников, сложность заключается в сокращающихся запасах средств ПВО, дальнобойных боеприпасов, а также ограничениях на переброску дополнительных войск и техники из-за боевых повреждений.
«У нас недостаточно средств для безопасного проведения операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», — признал собеседник WP.
Эксперты отмечают, что любые решения о полномасштабном расширении военной кампании могут иметь непредсказуемые последствия как для региона, так и для глобальной безопасности.
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