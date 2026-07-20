США балансируют на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели военных

Соединённые Штаты оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что Белый дом рассматривает возможность расширения операций, однако сталкивается с серьёзными ограничениями.