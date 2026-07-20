Врач предупредила россиян о мошенничестве с зубными имплантами в Турции

Стоимость установки одного импланта в Турции обычно составляет 300−900 долларов, тогда как в России цены, в зависимости от системы имплантации и клиники, чаще всего находятся в диапазоне 40−120 тысяч рублей за один имплант с установкой. Именно высокий спрос и разница в стоимости сделали рынок привлекательным для недобросовестных посредников и мошеннических схем.