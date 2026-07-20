КСИР сбил американский беспилотник на западе Ирана

«КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над (городом — ред.) Исламабаде-Герб», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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