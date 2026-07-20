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МИД: специалисты с Украины и из Франции планируют операции боевиков в Африке

Украинские и французские специалисты планируют операции боевиков в Африке.

Украинские и французские специалисты планируют операции боевиков в Африке.

Об этом рассказал ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

«Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — сказал дипломат.

Ранее МИД России заявил о попытках ВСУ создать «второй фронт» в Африке.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о привлечении украинских наёмников к вылазкам террористов в Африке.

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