МИД: специалисты с Украины и из Франции планируют операции боевиков в Африке

Украинские и французские специалисты планируют операции боевиков в Африке.
Об этом рассказал ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
«Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — сказал дипломат.
Ранее МИД России заявил о попытках ВСУ создать «второй фронт» в Африке.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о привлечении украинских наёмников к вылазкам террористов в Африке.
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