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Юрист Южалин: работодатель имеет право установить запрет на использование ИИ

Хотя трудовое законодательство не предусматривает основания для увольнения работника за использование искусственного интеллекта, в отдельных случаях это может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до расторжения трудового договора.

Источник: RT на русском

Хотя трудовое законодательство не предусматривает основания для увольнения работника за использование искусственного интеллекта, в отдельных случаях это может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до расторжения трудового договора.

Об этом рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

«Речь идёт о нарушении работником запретов в части использования ИИ, если они установлены работодателем в условиях трудового договора или положениях локальных нормативных актов. Да, закон прямо не запрещает работнику использовать в своей работе ИИ, но такой запрет вправе установить работодатель, и работник будет обязан выполнять это требование, а нарушение может быть расценено как дисциплинарный проступок, за что работник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности», — объяснил собеседник RT.

Если речь идёт о незначительных нарушениях, которые работник допускает впервые, вначале сотруднику может грозить дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора, добавил он.

«Если нарушения повторяются, закон позволяет работодателю расторгнуть трудовой договор за неоднократное нарушение работником должностных обязанностей, если он уже имеет непогашенные взыскания. В исключительных случаях, если использование работником ИИ приведёт к грубому нарушению должностных обязанностей, работодатель вправе уволить работника сразу, не дожидаясь повтора нарушения», — отметил специалист.

Такая ситуация возможна, если, например, использование работником ИИ привело к разглашению работником охраняемой законом тайны (коммерческой тайны, служебной тайны, персональных данных и прочее), заключил юрист.

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