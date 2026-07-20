Юрист Южалин: работодатель имеет право установить запрет на использование ИИ

«Речь идёт о нарушении работником запретов в части использования ИИ, если они установлены работодателем в условиях трудового договора или положениях локальных нормативных актов. Да, закон прямо не запрещает работнику использовать в своей работе ИИ, но такой запрет вправе установить работодатель, и работник будет обязан выполнять это требование, а нарушение может быть расценено как дисциплинарный проступок, за что работник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности», — объяснил собеседник RT.