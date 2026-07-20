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Группировка «Север» уничтожила три орудия ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 20 солдат противника.

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили за ночь 3 артиллерийских орудия, 2 пункта управления БПЛА и 20 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 155-мм самоходная гаубица 2С22 “Богдана”, 152-мм самоходная гаубица 2С3 “Акация”, 152-мм буксируемая гаубица 2А65 “Мста-Б”, 2 пункта управления БПЛА и более 20 военнослужащих ВСУ», — рассказали там.

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