Группировка «Север» уничтожила три орудия ВСУ в Харьковской и Сумской областях

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 155-мм самоходная гаубица 2С22 “Богдана”, 152-мм самоходная гаубица 2С3 “Акация”, 152-мм буксируемая гаубица 2А65 “Мста-Б”, 2 пункта управления БПЛА и более 20 военнослужащих ВСУ», — рассказали там.