Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«КНДР будет с Россией до победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявила глава МИД Цой Сон Хи на встрече с Владимиром Путиным.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявила глава МИД Цой Сон Хи на встрече с Владимиром Путиным.

Президент России поблагодарил КНДР за помощь в СВО, а также передал привет Ким Чен Ыну.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

16+

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше