«КНДР будет с Россией до победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявила глава МИД Цой Сон Хи на встрече с Владимиром Путиным.
Президент России поблагодарил КНДР за помощь в СВО, а также передал привет Ким Чен Ыну.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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