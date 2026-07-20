Пленный колумбиец: в Киеве понимают, что родные наемников не поедут за выплатами

«Я думаю, это были 1,7 миллиарда колумбийских песо маме за гибель человека. Нам ничего не говорили о плене, о том, что если кто-то попадет в плен. Также Украина делает это потому, что знает, что в Колумбии [бедность], если вы приезжаете, то это потому, что вашей семье нужны деньги, и у нее не будет денег, чтобы приехать на Украину, ведь обычному человеку очень трудно добраться до Украины в таких условиях», — отметил он.