МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Родственники погибших иностранных наемников не поедут за выплатами на Украину, в Киеве это понимают. Об этом сообщил попавший в плен ВС РФ колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Военнослужащими 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» в районе села Старица в Харьковской области был взят в плен колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско. Ранее он смог связаться со своими родными в Колумбии и попросил родителей заявить в полицию на вербовщика в ВСУ из Боготы.
«Украина может перевести деньги на карту или на колумбийский счет, но она этого не делает по той простой причине, что знает, что человек не поедет [туда], а раз не поедет, то деньги теряются. То есть человек погиб напрасно. Едут на Украину колумбийцы, чтобы погибнуть напрасно», — сказал колумбиец.
От рассказал, что в ВСУ их проинструктировали перед боевой задачей, что в случае гибели деньги должны передать родственникам.
«Я думаю, это были 1,7 миллиарда колумбийских песо маме за гибель человека. Нам ничего не говорили о плене, о том, что если кто-то попадет в плен. Также Украина делает это потому, что знает, что в Колумбии [бедность], если вы приезжаете, то это потому, что вашей семье нужны деньги, и у нее не будет денег, чтобы приехать на Украину, ведь обычному человеку очень трудно добраться до Украины в таких условиях», — отметил он.
Ранее его отец Уильям Гальего Ариас рассказал, что родственники колумбийцев, которые обманом попали в ВСУ, по полгода не могут получить выплаты от Украины. Также родственники колумбийцев, вступивших в ВСУ, вышли на протесты в Боготе с требованием выплат от властей Украины. Таким образом они пытаются в том числе обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки в ВСУ в стране.