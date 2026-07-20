В Омской области ищут двух новых судей

В Кировском районном суде вакансия появилась после ухода Дмитрия Литвинова. Он завершил работу 13 июля 2026 года, прослужив в этой инстанции почти 12 лет. При этом в марте коллегия уже рекомендовала Татьяну Фёдоровых кандидатом на другую свободную должность в этом суде.