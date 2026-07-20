В Омской области ищут двух новых судей

Квалификационная коллегия судей Омской области начала принимать документы от кандидатов на две вакантные должности. По одному судье требуется в Кировский районный суд Омска и Колосовский районный суд области. Информация опубликована на сайте региональной ККС.
В Кировском районном суде вакансия появилась после ухода Дмитрия Литвинова. Он завершил работу 13 июля 2026 года, прослужив в этой инстанции почти 12 лет. При этом в марте коллегия уже рекомендовала Татьяну Фёдоровых кандидатом на другую свободную должность в этом суде.
В Колосовском районном суде также требуется один судья. Согласно информации на сайте учреждения, сейчас дела там рассматривает председатель суда Наталья Сорокина.
Документы от претендентов будут принимать до 17 августа 2026 года. Заявления, поступившие позднее, рассматривать не станут.