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Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на Филиппинах

Американский госсекретарь не уверен, что встреча с главой МИД РФ «окончательно согласована».

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что был бы готов к встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.

«Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно», — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он встретиться с Лавровым или министром иностранных дел КНР Ван И на полях упомянутых мероприятий на Филиппинах.

Как заявил ранее Госдеп, глава американской дипломатии будет находиться в Маниле 19−23 июля. У него пройдут в том числе двусторонние встречи с должностными лицами ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Лавров также примет участие в некотторых мероприятиях АСЕАН министерского уровня, которые пройдут в Маниле. Как подтвердила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров будет участвовать в этих мероприятиях с 21 по 23 июля.

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