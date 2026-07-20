Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на Филиппинах

«Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно», — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он встретиться с Лавровым или министром иностранных дел КНР Ван И на полях упомянутых мероприятий на Филиппинах.