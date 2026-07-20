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РИА Новости: Россия третий месяц подряд сокращает ввоз вина из стран ЕС

Россия три месяца подряд сокращает ввоз вина из стран Европейского союза.

Россия три месяца подряд сокращает ввоз вина из стран Европейского союза.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По информации агентства, в мае Россия ввезла вино из ЕС на €36,4 млн.

В феврале закупки составили €44,7 млн, в марте снизились до €42,4 млн, в апреле — до €40,8 млн. Таким образом, сумма импорта сокращается третий месяц подряд.

Отмечается, что наиболее резко в мае Россия сократила ввоз вина из Испании и Латвии.

Ранее стало известно, что потребление алкоголя в России опустилось до самого низкого уровня с 1997—1998 годов.

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