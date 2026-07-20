Спикер краевого парламента встретился с инициативной молодежью на «Бирюсе»

«Для Законодательного Собрания это важное экспертное сообщество — активные молодые люди, которые интересуются политикой, имеют свое мнение по вопросам не только молодежной повестки, но и экономики, образования, спорта, культуры. Этот экспертный взгляд, этот голос поколения нам необходим. К тому же Молодежный парламент для нас является своего рода интерфейсом, через который взрослый парламент может общаться с молодежью на понятном для нее языке», — сказал Алексей Додатко.