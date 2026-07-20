Спикер краевого парламента встретился с инициативной молодежью на «Бирюсе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 600 представителей флагманских программ края и общественных объединений приняли участие в смене «Мы молодые» образовательного форума на территории инициативной молодежи «Бирюса».
Участников смены приветствовали первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и председатель Законодательного Собрания региона Алексей Додатко.
«На этой смене собрался молодежный актив края. Сообщества, которые вы представляете, были отцами-основателями “Бирюсы” — именно по инициативе молодёжи и был образован форум. Уверен, что сейчас здесь присутствует будущая профессиональная и управленческая элита страны», — сказал Сергей Пономаренко.
В этом году форум отмечает 20-летие. За это время форум объединил около 70 тысяч участников, экспертов и гостей. Из палаточного лагеря он превратился в главную точку притяжения для неравнодушных и энергичных людей со всей страны.
Алексей Додатко подчеркнул, что «Бирюса» стала визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей Сибири. Спикер высоко оценил программу смены и задачи, стоящие перед участниками.
Также председатель Законодательного Собрания принял участие в заседании Молодежного парламента Красноярского края, где обсуждалась работа будущего созыва.
«Для Законодательного Собрания это важное экспертное сообщество — активные молодые люди, которые интересуются политикой, имеют свое мнение по вопросам не только молодежной повестки, но и экономики, образования, спорта, культуры. Этот экспертный взгляд, этот голос поколения нам необходим. К тому же Молодежный парламент для нас является своего рода интерфейсом, через который взрослый парламент может общаться с молодежью на понятном для нее языке», — сказал Алексей Додатко.
Парламентарий также добавил, что изначально «Бирюса» задумывалась как площадка, где молодежные инициативы становятся реальными решениями властей.
«Эта миссия форума сохраняется. Но очень быстро, буквально с первого года, “Бирюса” сформировала свою особую эмоциональную атмосферу — то самое “бирюсинское настроение”. Это атмосфера сотрудничества, сотворчества, сопереживания. Это содружество, которое было и, я надеюсь, всегда останется», — подчеркнул Додатко.
Добавим, всего в 2026 году на территории инициативной молодежи «Бирюса» запланировано десять тематических смен. Форум проходит в Красноярском крае с 2007 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети».