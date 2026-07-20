Юрий Слюсарь обсудил с главой Госавтоинспекции России безопасность на М-4 «Дон»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вынес на обсуждение с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым вопросы, которые сегодня наиболее остро беспокоят регион. Это продолжающаяся реконструкция трассы М-4 «Дон» и связанная с ней аварийность в зонах ремонта, а также проблема большегрузов на дорогах области.