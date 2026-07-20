Юрий Слюсарь обсудил с главой Госавтоинспекции России безопасность на М-4 «Дон»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вынес на обсуждение с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым вопросы, которые сегодня наиболее остро беспокоят регион. Это продолжающаяся реконструкция трассы М-4 «Дон» и связанная с ней аварийность в зонах ремонта, а также проблема большегрузов на дорогах области.
Глава региона отметил, что продолжается капитальная модернизация М-4, почти 100 километров по территории области. Для Ростовской области это не только федеральная дорога — по ней перемещается большое количество жителей региона. По итогам реконструкции трасса станет шестиполосной, что позволит разгрузить потоки, увеличить скорость движения и повысить безопасность.
Однако пока ремонт идёт, в зонах работ возникают пробки и заторы. Люди нервничают, потом начинают навёрстывать скорость, что создаёт дополнительные риски. В ответ на это Госавтоинспекция усилит здесь профилактическую работу.
Ещё одна проблема, волнующая регион, — большегрузы, которые выстраиваются в два ряда и перекрывают движение. По итогам встречи достигнута договорённость о плотном взаимодействии по этому направлению — будут проработаны технические решения и усилен контроль.
Кроме того, стороны обсудили развитие системы фото- и видеофиксации. В регионе планируют наращивать количество камер на дорогах всех уровней.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.