Песков: Путин открыт к контактам с Хаменеи

Президент России Владимир Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, каких-либо конкретных договорённостей по телефонному разговору Путина и Хаменеи нет.
«Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», — сказал Песков.
Ранее иранский источник сообщил ТАСС, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Путиным.
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