WP: США на грани полномасштабной войны с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. США приближаются к началу полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.
По информации издания, Пентагон начал наращивать число военных самолетов на Ближнем Востоке. При этом расширение военных действий США может быть осложнено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных снарядов, а также ограничениями возможностей для переброски дополнительных войск и самолетов в регион из-за боевых повреждений.
Чиновник обратил внимание WP, что у США недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики, якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.