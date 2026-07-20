Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дума выбрала мэром Якутска первого зампреда правительства региона

Дмитрий Садовников, занимавший пост первого заместителя председателя правительства Якутии, избран главой городского округа «город Якутск».

Дмитрий Садовников, занимавший пост первого заместителя председателя правительства Якутии, избран главой городского округа «город Якутск». Решение принято на заседании Городской думы, сообщается в официальном канале парламента.

За кандидата от «Единой России» проголосовали 23 депутата из 25 присутствовавших. Альтернативным претендентом был Владислав Созонов, выдвинутый Советом муниципальных образований. Обе кандидатуры ранее внес на рассмотрение глава республики Айсен Николаев.

Новоизбранный градоначальник приступит к исполнению обязанностей на пятилетний срок.

Читайте также: Китай доказал свое превосходство, Запад потерял позиции в России — Титов.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше