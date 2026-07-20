Дума выбрала мэром Якутска первого зампреда правительства региона

Дмитрий Садовников, занимавший пост первого заместителя председателя правительства Якутии, избран главой городского округа «город Якутск». Решение принято на заседании Городской думы, сообщается в официальном канале парламента.
За кандидата от «Единой России» проголосовали 23 депутата из 25 присутствовавших. Альтернативным претендентом был Владислав Созонов, выдвинутый Советом муниципальных образований. Обе кандидатуры ранее внес на рассмотрение глава республики Айсен Николаев.
Новоизбранный градоначальник приступит к исполнению обязанностей на пятилетний срок.
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