Страны Африки заинтересованы в российской вакцине против нового штамма Эболы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Африканские страны выражают заинтересованность в поставках российской вакцины против нового штамма лихорадки Эболы. Об этом заявил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
На вопрос о том, выражают ли в Африке заинтересованность в поставках российской вакцины против Эболы, дипломат ответил утвердительно. «Когда был гвинейский сюжет и началась огромная эпидемия Эболы в Гвинее и Сьерра-Леоне [в 2014—2015 годах], в нашей лаборатории на территории Гвинеи, были разработаны вакцины, — сказал он. — Они пользовались спросом и позволили победить ту эпидемию. Сейчас разновидность штамма несколько иная, и старая вакцина не совсем подходит, поэтому были разработаны и модифицированы новые препараты. Я уверен, что такие страны, как ДРК и Уганда, готовы их приобрести».
При этом Башкин отметил, что некоторые другие государства также разработали собственные вакцины. «Сейчас идет определенное соревнование, чья вакцина более эффективна, — добавил он. — Все они апробируются в конкретных странах и условиях. Думаю, что спрос на нашу вакцину будет достаточно высок, потому что вспышки Эболы происходят в Африке регулярно, и вирус постоянно модифицируется».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова в серийных объемах производить вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, которая затронула несколько стран Африки.