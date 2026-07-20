Страны Африки заинтересованы в российской вакцине против нового штамма Эболы

На вопрос о том, выражают ли в Африке заинтересованность в поставках российской вакцины против Эболы, дипломат ответил утвердительно. «Когда был гвинейский сюжет и началась огромная эпидемия Эболы в Гвинее и Сьерра-Леоне [в 2014—2015 годах], в нашей лаборатории на территории Гвинеи, были разработаны вакцины, — сказал он. — Они пользовались спросом и позволили победить ту эпидемию. Сейчас разновидность штамма несколько иная, и старая вакцина не совсем подходит, поэтому были разработаны и модифицированы новые препараты. Я уверен, что такие страны, как ДРК и Уганда, готовы их приобрести».